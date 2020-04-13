Москвичей за выезд без спецпропуска смогут штрафовать по несколько раз в день

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Протоколы о нарушении режима самоизоляции могут быть выписаны несколько раз за день, если человек будет продолжать ездить в Москве без электронного пропуска, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"После 15 апреля любой пост ГИБДД может остановить и проверить пропуск, если пропуска не будет, будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей. Человека попросят вернуться к месту проживания, но если человек не услышит совет и поедет дальше, на следующем посту или у следующего постового он также будет подвергнут штрафу", - сказал Шапошников в эфире Первого канала в понедельник.

"Скорее всего, его более настоятельно попросят выполнить соответствующее распоряжение", - отметил он, добавив, что здесь также может быть применена статья о неповиновении сотруднику полиции.

Шапошников добавил, что машина нарушителя в случае серьезного конфликта с полицией может быть отправлена на штрафстоянку. "Если дойдет до конфликта и человек попадет в участок, то тогда это возможно. Но, надеюсь, таких конфликтных ситуаций не будет", - сказал он.

Пропускной режим в Москве и области

В столице и Подмосковье с понедельника начинается оформление цифровых пропусков, которые с 15 апреля станут обязательными для поездок по территории двух регионов.

Пропуск будет представлять собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые четыре знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют определить его владельца и цель поездки.

Получить цифровой пропуск жители Москвы могут на портале mos.ru, либо отправив СМС на номер 7377, либо по телефону +7 (495) 777-77-77. Жители Подмосковья могут оформить пропуск на сайте uslugi.mosreg.ru, либо отправив СМС на номер 0250, либо позвонив по телефону 8-800-550-50-30.