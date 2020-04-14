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Суд впервые выписал москвичу штраф на 15 тысяч за нарушение карантина

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы во вторник оштрафовал жителя столицы на 15 тысяч рублей за нарушение режима карантина, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

В суде уточнили, что это первый выписанный судом штраф за нарушение по ч.2 ст. 6.3. КОАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

По ее словам, мужчина, который проживал в одном жилом помещении с больным новой короновирусной инфекцией, в нарушение карантина покинул жилое помещение и вышел в супермаркет. При этом он обязан был находиться дома в течение срока болезни соседа по квартире, а затем еще 14 дней после выздоровления этого лица.

Солопова отметила, что в московские суды поступили четыре административных материала о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП РФ).

"Один материал возвращен в полицию ввиду неполноты представленного материала, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела. Ещё два материала будут рассмотренные 12 мая", - сказала представитель Мосгорсуда.

По ее словам, двое индивидуальных предпринимателей обвиняются в правонарушении, "связанном с реализацией товаров, не включенных в перечень товаров первой необходимости, утвержденный указом мэра от 5 марта".

Четвёртый административный протокол пока только зарегистрирован в Люблинском суде Москвы. Вопрос о его принятии решается.

За весь период московские суды оштрафовали 22 москвича за нарушение самоизоляции, одного индивидуального предпринимателя - за контактную реализацию продуктов быстрого питания, а также еще одного жителя столицы - за нарушение режима карантина. Всем выписаны штрафы по 15 тысяч рублей.

Москва

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