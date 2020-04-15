На заболевших COVID-19 в Мурманской области наденут трекер-браслеты

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Мурманской области выделило из резервного фонда почти 1,5 млн рублей на закупку трекер-браслетов для пациентов с COVID-19, соответствующее постановление опубликовано в официальном электронном бюллетене правительства региона.

Эти деньги потратят на технические средства и оборудование для дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима изоляции на дому. Всего будет закуплено 120 персональных трекеров с bluetooth-меткой на ремешке, 300 запасных ремешков и 30 дополнительных bluetooth-датчиков.

Ранее губернатор Андрей Чибис в видеообращении сообщил, что в Мурманской области ожидается "очень серьезный рост количества заболевших" коронавирусом, и отметил, что в случае такой динамики в регионе введут электронные пропуска, чтобы "минимизировать передвижения людей без наличия на то оснований".

По состоянию на вечер вторника в Мурманской области количество больных COVID-19 за сутки выросло вдвое - со 131 до 268.