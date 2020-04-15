Поверившая таксисту омичка заплатит 30 тыс. рублей штрафа за фейк о погибших от COVID-19

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Мировой судья в Омске в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей 27-летнюю местную жительницу, опубликовавшую в соцсетях фейковую информацию о гибели людей от коронавируса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

За размещение в социальных сетях недостоверной информации о гибели людей 27-летняя жительница Омска привлечена к административной ответственности по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).

По данным полиции, в конце марта в комментариях к посту в соцсети девушка сообщила, что в Омске зафиксированы "не менее двух летальных случаев" из-за коронавируса.

Полицейские выяснили, что эту информацию жительница Кировского округа получила в разговоре с неизвестным таксистом и ее достоверность не проверяла.

Сейчас лечение в стационаре проходят четверо омичей с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще семь человек лечатся в домашних условиях под постоянным присмотром медиков. Ни одной смерти от коронавируса в Омской области на сегодняшний день не зарегистрировано.