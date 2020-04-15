Жительница Кузбасса пыталась прикрыть запой карантином

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Кемеровской области 39-летняя жительница Ижморского района попросилась на карантин, чтобы не потерять работу после нескольких дней запоя, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Она позвонила на горячую линию Роспотребнадзора по коронавирусу и рассказала, что после встречи с человеком, побывавшем в другом регионе, у нее несколько дней держится высокая температура. Когда к ней приехали врачи, она отказалась открыть им дверь.

Полицейская проверка выяснила, что женщина два дня не ходила на работу, так как была в запое. Она решила, что после жалобы на температуру ее отправят на двухнедельную изоляцию и дадут больничный. Историю со знакомым она полностью выдумала.

"Таким образом женщина рассчитывала оправдаться перед работодателем за прогулы", - говорится в релизе.

Теперь ей грозит штраф до 1500 рублей за заведомо ложный вызов специализированных служб.