Власти выделят более 30 млрд руб. 84 регионам на оснащение больниц койками

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Более 30 млрд рублей для оснащения коечного фонда получат 84 региона России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как заявил премьер в среду на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом, эти средства "пойдут не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек, чтобы у пациентов, которые туда поступят, были все необходимые условия для лечения".

По его словам, пациенты, которые болеют COVID-19 в тяжелой форме, должны в первую очередь получать качественное и своевременное лечение.

"Более половины коек в регионах нужно дополнительно оснастить необходимым оборудованием. В некоторых стационарах потребуется установить мобильные кислородные станции, которые используются, в том числе для проведения реанимационных мероприятий. Также нужно оснастить эти койки аппаратами ИВЛ", - подчеркнул премьер.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что в российских больницах до конца апреля развернут почти 100 тыс. коек для больных коронавирусом.

Дополнительное финансирование в размере более 11 млрд рублей потребуется для перепрофилирования коечного фонда федеральных медицинских организаций в регионах, добавил Мишустин.