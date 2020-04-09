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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
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В России к концу апреля развернут почти 100 тыс. коек для пациентов с CОVID-19

В России к концу апреля развернут почти 100 тыс. коек для пациентов с CОVID-19
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - До конца месяца в российских больницах будут готовы почти 100 тысяч коек для больных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК) в четверг.

"Система здравоохранения сегодня работает в стрессовых условиях, мы перепрофилировали часть коек, в общей сложности по стране до конца месяца должно быть развернуто почти 95 тысяч коек", - сказал Мурашко.

По его словам, это уже с учетом перепрофилирования больничных коек, которые ранее использовались для других видов оказания медицинской помощи. "Сейчас они полностью адаптируются под новые условия и реалии. А также готовится персонал", - пояснил Мурашко.

Министр также выразил надежду, что летнее яркое солнце поможет снизить заболеваемость COVID-19. "Коронавирусная инфекция меньше имеет сезонный характер. Мы надеемся все-таки, что ультрафиолетовые лучи с большим количеством солнца действительно помогут", - сказал Мурашко.

Между тем американские ученые считают, что установление теплой погоды не сможет полностью свести на нет распространение нового типа коронавируса, об этом сообщил ранее телеканал CNN. Соответствующие мнение члены Национальной академии наук США выразили в письме, направленном в Белый дом.

Мурашко в интервью "России 1" также коснулся темы лечения пациентов с коронавирусом. По его словам, больных с пневмонией будут лечить так же, как и больных коронавирусом, без постановки окончательного диагноза.

"Мы видим, что течение заболевания (коронавирусом - ИФ) развивается подчас столь быстротечно, что и у него уже есть характерная клиническая картина, что ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине", - пояснил глава Минздрава. Он отметил, что "это нормальная практика для врачей, поэтому в этой ситуации ровно такая же система".

Хроника коронавируса. Апрель.

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Михаил Мурашко Минздрав

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