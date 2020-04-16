Шаман в единственном "чистом" от COVID-19 регионе попытается "успокоить" коронавирус

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Республике Алтай, единственном регионе России, где еще не выявили зараженных коронавирусом, в горах проведут шаманский обряд, главной задачей которого будет не изгнание вируса, а его успокоение, сообщил президент духовного центра тюрков "Кин Алтай", главный алтайский шаман Акай Кине.

По его словам, в конце марта он уже проводил в одиночестве обряд против вируса, "но не хотел это афишировать". Новый обряд будет продолжаться до двух часов.

"В ближайшее время снова поедем для этого в горы. Мы сейчас в ожидании обновления фазы Луны - обряд зависит от смены природных циклов и, как только случится нужный момент, поедем, - рассказал Кине. - Обряд мы проводим не для того, чтобы защититься от коронавируса. Коронавирус - живой организм, к нему тоже надо отнестись с уважением, он создан природой человека из-за его агрессии. Мы себя неправильно ведем, когда начинаем бегать от него".

По словам шамана, он не борется с пандемией, но хочет сделать ей "подношение как знак уважения", а поведение вируса нужно принять как урок для человечества, который в свое время предсказала через шаманов "алтайская принцесса" наряду с паводком, градом и лесными пожарами, от которых регион пострадал в 2019 году.

Думаю, что уважительное отношение к вирусу Республику Алтай, в том числе, и защищает. Нужно, чтобы коронавирус "успокоился, ушел в свою природу - откуда вышел", - добавил Кине.

Шаман выразил уверенность, что "алтайская принцесса" охраняет Республику Алтай от проникновения вируса именно потому, что жители региона уважительно относятся к праху предков и к окружающей природе.

"Конечно, не только принцесса и природа нас охраняют, но и сознание людей, меры, которые принимаются в республике. Полностью регион не закроешь, да и даже если перекрыть Чуйский тракт - есть другие пути. Турпоток нужно останавливать, особенно из других регионов, где ситуация сложная", - подчеркнул Кине.

В пресс-центре правительства Республики Алтай агентству сообщили, что, по данным на 16 апреля, в регионе нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом. На контроле медиков находятся 182 человека. Информацию местных СМИ о заражении 11-летней девочки республиканской больнице чиновники назвали недостоверной: тесты показали, что у нее пневмония некоронавирусной этиологии.

"Алтайская принцесса" была найдена новосибирскими археологами в 1993 году среди захоронений V-III веков до н.э. на плато Укок в центральной части Алтайской горной системы. Мумию реставрировали ученые лаборатории при мавзолее Ленина. Через четыре года после находки мумии ЮНЕСКО внесло плато Укок в список Всемирного природного наследия.

Часть населения Республики Алтай изначально протестовала против передачи мумии на исследование ученым, а также требовала ее возвращения обратно на место захоронения. В начале августа 2014 года этнические алтайцы начали акцию по сбору подписей за захоронение мумии "принцессы". Коренные жители уверены, что незахороненная мумия является причиной множества стихийных бедствий в регионе.

До сентября 2012 года мумия находилась в музее истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН в Новосибирске. 20 сентября 2012 года она была перевезена на хранение в реконструированный Национальный музей Республики Алтай.