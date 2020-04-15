Запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложен на неопределенный срок
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Запуск спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103", планировавшийся ранее на апрель, перенесен на неопределенное время, сообщает компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева".
"Подготовка спутников связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" к запуску на космодроме Байконур приостановлена в связи с тем, что был выявлен брак комплектующих ракеты-носителя "Протон-М", - заявили в "ИСС".
Там привели слова главы Центра Хруничева Алексея Варочко, который ранее заявлял о выявленных проблемах с комплектующими на некоторых ракетах "Протон-М".
"При проведении контроля качества комплектующих было обнаружено несоответствие одного из проверяемых параметров. Для обеспечения надежности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе "Протон-М", находящейся на техническом комплексе космодрома Байконур для запуска космических аппаратов "Экспресс", - сказал Варочко.
Он отметил, что устранение дефектов будет произведено непосредственно на Байконуре. "После замены комплектующих необходимо будет провести дополнительный цикл проверок ракеты-носителя. По его окончании будет определена новая дата запуска", - заявили в пресс-службе "ИСС".
Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" были доставлены на Байконур в конце февраля, они предназначены для обеспечения телекоммуникационных услуг на территории России и стран СНГ.
В конце февраля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что аппараты будут запущены 31 марта, а не в апреле, как планировалось ранее. Однако ни в марте, ни в апреле спутники запущены не были.
О новых "Экспрессах"
Спутники созданы по заказу российского оператора "Космическая связь" для пополнения российской орбитальной группировки связи. Работы по их изготовлению официально стартовали в конце декабря 2016 года, когда вступил в силу контракт, заключённый между "ИСС" и "Космической связью".
В ходе реализации проекта "ИСС" отвечало за создание модулей служебных систем, конструкцию модулей полезной нагрузки, интеграцию спутников и полный цикл их испытаний.
"Партнером "ИСС" по полезной нагрузке выступила итальянская компания Thales Alenia Space. Также в работе над созданием спутников участвовали еще 11 предприятий космической промышленности из России и зарубежья.
Новые космические аппараты выполнены на базе спутниковой платформы "Экспресс-1000Н" - самой коммерчески востребованной из семейства "Экспресс-1000" (она легла в основу таких телекоммуникационных спутников как KazSat-3, "Экспресс-АТ1", "Экспресс-АМ8", "Ямал-300К" и других).
"Новые "Экспрессы" отличаются от предшественников наличием более эффективных солнечных батарей и усовершенствованной системы терморегулирования. Гарантийный срок их активного существования составляет 15 лет", - заявляют в "ИСС".
На переходную орбиту их доставит ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М". Оттуда с помощью собственных двигательных установок спутники доберутся до точек стояния на геостационарной орбите. Для этого аппараты получат увеличенный запас газа ксенон, который питает их ионные двигатели.
Космические аппараты, оснащенные транспондерами для работы в C-, Ku-, L-диапазонах частот, предназначены для обеспечения качественных услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных на территории России и в странах СНГ.