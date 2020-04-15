Запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложен на неопределенный срок

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Запуск спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103", планировавшийся ранее на апрель, перенесен на неопределенное время, сообщает компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева".

"Подготовка спутников связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" к запуску на космодроме Байконур приостановлена в связи с тем, что был выявлен брак комплектующих ракеты-носителя "Протон-М", - заявили в "ИСС".

Там привели слова главы Центра Хруничева Алексея Варочко, который ранее заявлял о выявленных проблемах с комплектующими на некоторых ракетах "Протон-М".

"При проведении контроля качества комплектующих было обнаружено несоответствие одного из проверяемых параметров. Для обеспечения надежности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе "Протон-М", находящейся на техническом комплексе космодрома Байконур для запуска космических аппаратов "Экспресс", - сказал Варочко.

Он отметил, что устранение дефектов будет произведено непосредственно на Байконуре. "После замены комплектующих необходимо будет провести дополнительный цикл проверок ракеты-носителя. По его окончании будет определена новая дата запуска", - заявили в пресс-службе "ИСС".

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" были доставлены на Байконур в конце февраля, они предназначены для обеспечения телекоммуникационных услуг на территории России и стран СНГ.

В конце февраля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что аппараты будут запущены 31 марта, а не в апреле, как планировалось ранее. Однако ни в марте, ни в апреле спутники запущены не были.