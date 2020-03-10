Причиной переноса запуска "Протона" стали бракованные комплектующие

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Бракованные комплектующие из-за обнаружения которых был перенесен запуск ракеты-носителя "Протон-М", были выявлены благодаря новой системе качества госкорпорации "Роскомос", сообщил гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.

"Речь идет о некачественных комплектующих изделиях, произведенных в 2015-2016 гг. Новая система качества, разработанная в госкорпорации "Роскосмос", выявила брак", - сообщил Варочко, слова которого приводят в пресс-службе Центра Хруничева.

По его словам, выявленные дефекты устранят непосредственно на Байконуре.

"Уже создана комиссия для установления виновных, допустивших нарушение технологии", - отметил Варочко.

Как сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сотрудники, выявившие дефекты, будут поощрены.

По его словам, в среду группа специалистов Центра Хруничева во главе с Варочко вылетит на Байконур для организации работы по устранению дефекта.

Ранее Варочко сообщил, что из-за выявленных неполадок запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками "Экспресс", запланированный на март с Байконура, перенесен на конец мая.

28 февраля Рогозин сообщил, что пуск запланирован на 31 марта.

Спутники созданы по заказу российского оператора "Космическая связь" для пополнения российской орбитальной группировки связи. Работы по их изготовлению официально стартовали в конце декабря 2016 года, когда вступил в силу контракт, заключенный между "Информационными спутниковыми системами" (ИСС) и "Космической связью".

Как сообщали в ИСС новые "Экспрессы" отличаются от предшественников наличием более эффективных солнечных батарей и усовершенствованной системы терморегулирования. Гарантийный срок их активного существования составляет 15 лет.

Космические аппараты, оснащённые транспондерами для работы в C-, Ku-, L-диапазонах частот, предназначены для обеспечения качественных услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных на территории России и в странах СНГ.