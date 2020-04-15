СПЧ выступил против переноса дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане, говорится в сообщении пресс-службы СПЧ.

"Понимая аргументы сторонников этого законопроекта, в первую очередь, жителей Дальнего Востока, большинство членов Совета считают, что решение о переносе Дня воинской славы России является ошибочным", - говорится в сообщении пресс-службы СПЧ в среду.

Правозащитники отмечают, что 3 сентября 2004 года в результате террористического акта в школе № 1 в Беслане погибли 333 человека, в том числе, 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов. "Эта трагическая дата навсегда останется в сердцах россиян как день ужасного теракта", - подчеркивают в пресс-службе.

"По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте", - говорится в письме, направленном главой СПЧ Валерием Фадеевым в адрес председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с просьбой учесть позицию совета при рассмотрении законопроекта.

Накануне стало известно, что Госдума приняла законопроект о переносе дня воинской славы - дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. В 1945 году 3 сентября было объявлено Днем победы над Японией, но позднее праздник забылся.