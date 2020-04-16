Brent слабо подорожала до $27,93 за баррель после обвала в среду

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Котировки эталонных марок нефти торгуются разнонаправленно в четверг после сильного падения днем ранее на данных о росте запасов в США по итогам 12-й недели подряд и на прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) о спаде глобального спроса.

К 8:07 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,87%), до $27,93 за баррель. В ходе предыдущей сессии Brent подешевела на 6,6% до минимума 1 апреля.

Майские фьючерсы на WTI дешевели к этому моменту на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,02 (0,1%) - до $19,85 за баррель. В среду контракт подешевел на 1,2%, до минимальной отметки с февраля 2002 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

"Несмотря на усилия по сокращению добычи, предпринятые за последнюю неделю крупнейшими мировыми производителями нефти, чтобы сбалансировать рынок, мир сталкивается с проблемой спроса", - сказал MarketWatch один из редакторов Sevens Report Research Тайлер Ричи.

По данным Минэнерго США, за неделю, завершившуюся 10 апреля, запасы нефти в стране выросли на 19,2 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали рост на 10,1 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 000 баррелей в сутки (б/с) - до 12,3 млн б/с.

Запасы бензина в стране за неделю повысились на 4,9 млн баррелей, дистиллятов - на 6,3 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,8 млн баррелей.

МЭА обнародовало прогноз, по которому мировой спрос на нефть сократится на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году. В апреле, по оценкам МЭА, глобальный спрос на нефть будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во втором квартале - на 23,1 млн б/с ниже год к году. МЭА также ожидает, что в мае закончатся свободные мощности нефтехранилищ.