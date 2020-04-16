ФНПР раскрыла реальное количество безработных в России

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Реальное количество безработных в России в несколько раз выше, чем об этом свидетельствуют последние данные Минтруда, сообщил в четверг "Интерфаксу" заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

"Если обратиться к данным Росстата, то уже по состоянию на январь было 3,5 млн безработных. В настоящее время их порядка 4 млн", - сказал собеседник агентства.

Шершуков отметил, что разница в данных по безработице связана с тем, что Минтруд дает сведения о зарегистрированных безработных, а не в целом о людях, фактически оставшихся без работы.

Согласно последним данным Минтруда, в стране зарегистрированы 735 тыс. безработных.

Шершуков ранее отмечал, что считает вполне реалистичными прогнозы главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, прогнозирующего рост безработицы до 8 млн человек.

ФНПР является крупнейшим российским профсоюзным объединением, в его членских организациях состоят более 20 млн. человек.