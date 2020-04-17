Депутаты временно изменили порядок признания семьи малоимущей

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон, позволяющий не учитывать предыдущий доход гражданина, ставшего безработным к моменту обращения за пособием.

Сейчас, чтобы признать семью малоимущей и имеющей право на соцподдержку, рассчитывается среднедушевой доход семьи за период, предшествующий дню обращения за получением данных мер.

В зависимости от конкретного вида выплат период составляет от трех до 12 месяцев. При этом в доходе семьи учитывается также доход гражданина, который на момент подачи заявления на назначение выплаты является безработным. В этом случае учет дохода от трудовой деятельности за прошлый период не позволяет семье, являющейся малоимущей на момент подачи заявления, претендовать на получение государственной поддержки.

Новый закон исключает из доходов семьи, в состав которой входят безработные граждане, доходы безработных граждан от трудовой деятельности, полученные за прошлый период.

Принятие закона будет способствовать более адресному предоставлению социальной поддержки. Он будет действовать до 31 декабря 2020 года включительно.