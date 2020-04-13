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Профсоюзы сочли реалистичным прогноз Кудрина по росту безработицы в РФ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) воспринимает, как "относительно реалистичный", прогноз главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о возможном росте безработицы в стране из-за распространения коронавируса до 8 млн человек, сообщил заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков в понедельник "Интерфаксу".

Экономический кризис

"По состоянию на январь этого года реальное количество безработных в стране было 3,5 млн человек. Так что с учетом всех нынешних факторов прогноз роста до 8 млн безработных отражает относительно реалистичную перспективу", - сказал собеседник агентства.

Шершуков считает, что основной удар в этом плане примут на себя малые и средние предприятия, где присутствие профсоюзных организаций не столь значительно, как в крупных компаниях.

ФНПР является крупнейшим российским профсоюзным объединением, в членских организациях состоят более 20 млн. человек.

Прогнозы по росту безработицы в РФ из-за коронавируса

Кудрин в понедельник высказал предположение, что в связи с распространением коронавируса численность "армии лишних людей" в РФ может временно вырасти до 8 млн. человек. Но затем, когда ситуация будет стабилизироваться, безработных "сразу станет меньше", подчеркнул глава СП.

Ранее ряд представителей российского экспертного сообщества предположили, что продолжение практики самоизоляции в РФ может нанести сокрушительный удар по малому бизнесу.

В частности, основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, эксперт по рынку труда Алексей Захаров высказывал мнение, что продление мер карантинного характера до нынешнего лета приведет к тому, что без работы могут остаться 20-25 млн. человек, т.е. практически каждый третий трудоспособный россиянин.

Такое развитие событий, по мнению Захарова, означало бы "вымирание" малого бизнеса на 80% уже к концу апреля.

ФНПР Александр Шершуков Алексей Кудрин Счетная палата коронавирус

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