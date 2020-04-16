Более 60% россиян заявили о готовности к возможному продлению режима самоизоляции

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Более 80% россиян готовы соблюдать режим самоизоляции, введенный до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, при этом более 60% опрошенных поддержат решение о продлении карантина, следует из данных опроса, проведенного АНО "Национальные приоритеты".

Согласно данным опроса, полностью или частично меры региональных властей поддерживают 79% опрошенных. Режим самоизоляции, по крайней мере, до 30 апреля, готовы соблюдать 88%.

Кроме того, опрос показал, что 82% граждан доверяет официальным источникам информации. Большое доверие вызывает информация, полученная от врачей (об этом заявили 32% респондентов), при этом блогерам или знакомым доверяют только 2% опрошенных. Для получения информации о коронавирусе 36% респондентов пользуются сайтом стопкоронавирус.рф и его аккаунтами в социальных сетях и мессенджерах.

Респондентов также спрашивали, готовы ли они помогать тем, кто оказался в сложной ситуации на карантине. "Мнение респондентов разделилось примерно пополам: 46% нуждаются в помощи, а 54% готовы помогать. Готовы помогать в качестве волонтеров 32%, помогать продуктами - 17%, материально - 5%. Но барьером к реализации этого желания является то, что не всегда понятно, как это сделать", - отмечается в исследовании.

Карантин, в условиях которого люди очень много времени проводят вместе со своими близкими, принес больше позитивного, чем негативного, отмечается в опросе. То, что люди узнали о своих близких, 40% обрадовало, 12% удивило и только 10% расстроило и 2% повергло в шок. Оставшиеся 35% благодаря этому больше узнали о себе.

Опрос был проведен с 11 по 14 апреля в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", всего было опрошено более 3 тысяч человек.

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Национальные приоритеты" была учреждена правительством РФ в декабре 2019 года. Ее цель - информировать граждан о возможностях и результатах национальных проектов (программ), расширять участие россиян в реализации этих проектов.