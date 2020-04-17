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Россиянам для счастья в самоизоляции оказалось нужно вдвое меньше денег, чем "на свободе"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Среднестатистическому россиянину для того, чтобы комфортно жить в условиях самоизоляции, достаточно 80 тысяч рублей в месяц, что почти вдвое меньше, чем в "доковидные" времена, когда желаемый бюджет для счастливой жизни в среднем оценивался в 155 тысяч рублей, свидетельствуют данные опроса Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

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Самые высокие денежные запросы у москвичей: 214 тыс. рублей им нужно, чтобы счастливо прожить месяц в обычной ситуации, а в самоизоляции житель столицы хотел бы иметь в среднем 100 тыс. рублей.

Исследование показало, что запросы женщин для комфорта в режиме самоизоляции скромнее, чем у мужчин. Чтобы переждать вынужденное сидение дома, женщинам достаточно 70 тыс. рублей в месяц, в обычных условиях "бюджет счастья" у них составляет 140 тыс. рублей. Согласно опросу, российскому мужчине сейчас нужно для комфорта 90 тыс. рублей, до пандемии средний запрос составлял 170 тыс. рублей.

В Superjob.ru выявили следующую закономерность: чем старше респонденты, тем большем денег им нужно для комфорта. Молодым людям в возрасте до 24 лет для полного счастья в обычных условиях было достаточно 120 тыс. рублей, а на четыре недели самоизоляции их вполне устроит 60 тыс. рублей.

В свою очередь, согласно исследованию, россияне старше 45 лет месяц своего счастья оценивают в 176 тыс. рублей при обычных условиях, во время самоизоляции им достаточно иметь для комфорта 92 тыс. рублей.

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По данным Superjob, респондентам с ежемесячным доходом до 30 тыс. рублей для счастья требуются в среднем 130 тыс. рублей, в условиях самоизоляции этот запрос становится вдвое скромнее и составляет 63 тыс. рублей.

Для тех, чей доход в месяц составляет более 80 тыс. рублей, счастливая жизнь в течение трех недель может стоить в среднем 212 тыс. рублей, на четыре недели самоизоляции для комфортного самоощущения таким респондентам достаточно и 116 тыс. рублей.

Опрос был проведен 6-14 апреля среди 2500 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 437 населенных пунктах, во всех федеральных округах РФ.

Россия

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