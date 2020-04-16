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Полковника Росгвардии арестовали по делу о коррупции

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Истринский городской суд на два месяца арестовал замначальника оперативного разведцентра Росгвардии полковника Альберта Кудряшова, задержанного ранее по делу о коррупции. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде.

В пресс-службе Росгвардии ранее подтвердили задержание высокопоставленного офицера. Там отметили, что управление собственной безопасности ведомства помогало следствию.

Утром в четверг источники "Интерфакса" сообщили, что Альберта Кудряшова заподозрили в вымогательстве у подмосковного бизнесмена нескольких миллионов рублей. Коммерсант пожаловался в полицию Истринского района, что деньги у него требовали за общее покровительство и что часть суммы он уже передал. Также сообщалось о задержании подозреваемого сообщника полковника.

Росгвардия Московская область Валерий Грибакин Альберт Кудряшов

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