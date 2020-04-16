Высокопоставленного росгвардейца заподозрили в вымогательстве взятки у бизнесмена

Предприниматель пожаловался в полицию, что у него требовали несколько миллионов рублей за покровительство

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Руководящего сотрудника одного из оперативных подразделений Росгвардии проверяют по жалобе бизнесмена из Истринского района Подмосковья. Коммерсант пожаловался, что у него вымогают несколько миллионов рублей за покровительство, сообщил информированный источник "Интерфакса".

По словам предпринимателя, часть требуемой суммы он уже передал вымогателям. Проходит доследственная проверка по информации, полученной от двоих подозреваемых, задержанных в результате оперативных мероприятий.

Речь идет о замруководителя оперативного разведцентра Росгвардии полковнике Альберте Кудряшове, сообщил еще один источник агентства, знакомый с ситуацией.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.