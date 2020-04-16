В Росгвардии подтвердили задержание высокопоставленного офицера

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил, что по подозрению в вымогательстве был задержан офицер ведомства, но не назвал его имя.

"Все мероприятия проводились при содействии Главного управления собственной безопасности Росгвардии. Организовано необходимое взаимодействие с правоохранительными органами", - сказал он.

Грибакин заверил, что в Росгвардии делается все необходимое для профилактики и пресечения преступлений и правонарушений и в результате речь идет о единичных случаях.

Ранее источники "Интерфакса" сообщили, что замруководителя оперативного разведцентра Росгвардии полковника Альберта Кудряшова заподозрили в вымогательстве у подмосковного бизнесмен нескольких миллионов рублей. Коммерсант заявил в полицию, что деньги у него требовали за общее покровительство.