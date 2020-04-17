В Москве за сутки коронавирус выявлен у 1959 человек

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявлено еще 1959 заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Всего в столице уже 18 105 инфицированных.

В Московской области за сутки 472 заболевших, в Санкт-Петербурге - 424.

Также оперштаб уточнил данные о заболевших COVID-19 в РФ: с учетом Республики Алтай в РФ выявлено 32 008 случаев коронавируса, суточный прирост составил 4070 человек.

За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.