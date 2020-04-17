Подрядчик заразил COVID-19 коллег на строительстве медцентра Минобороны в Бурятии

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Девять человек, работающих на строительстве медцентра, который возводит Минобороны России в военном городке в Бурятии, заразились коронавирусом, сообщила замруководителя Роспотребнадзора по республике Елена Кузьмина.

"Один из руководителей подрядной организации, которая ведет строительство многофункционального медицинского центра в военном городке Сосновый Бор, прилетел работать в Бурятию из Тюмени неделю назад. Известно, что он летел через Москву, где, возможно, и произошло заражение. На днях он почувствовал недомогание, обратился за медицинской помощью, после чего у него и был выявлен коронавирус", - сказала Кузьмина в пятницу журналистам.

По ее словам, уже определен круг контактных лиц заболевшего, среди них выявлено еще восемь случав COVID-19. Все зараженные - гражданские, из военных никто не заболел. Всего на карантин помещено 60 человек, среди них - представители руководящего состава и строители медцентра.

Замруководителя бурятского Роспотребнадзора отметила, что случай заражения не повлияет на темпы строительства медцентра. По ее словам, строительство должно быть завершено к 30 апреля, но сдать центр в эксплуатацию планируется чуть раньше - 28 апреля.

Как сообщалось ранее, в России строится 16 военных инфекционных центров, предназначенных для лечения зараженных коронавирусом. Помимо Улан-Удэ, такие центры откроются в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Уссурийске и других городах. Работы ведутся круглые сутки