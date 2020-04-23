Хуснуллин заявил, что на стройках нет проблем с коронавирусом у мигрантов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - На российских стройках нет проблем с мигрантами, несмотря на коронавирус, заявил каналу "Россия-24" вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам , в большинстве регионов стройки продолжаются.

Он заверил, что на стройках ведется "большая работа по профилактике заболеваемости", и добавил, что у рабочих-иностранцев нет возможности вернуться.

"Мы разработали правила обеспечения безопасности на стройках и направили в регионы. При этом каждый субъект федерации самостоятельно определяет порядок работы строительного сектора исходя из эпидемиологической ситуации", - заявил Хуснуллин.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что возобновление строительства в конкретных регионов будет зависеть от эпидемиологической ситуации на местах и от решений местных властей. Москву и Подмосковье он при этом назвал особым случаем.

Министр добавил, что в регионах, кроме Москвы и Подмосковья, нет четкого регламента приостановки строительных работ, по отдельно остановленным объектам решение принимают губернаторы.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал указ, согласно которому в столице с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса должны были прерваться строительные и ремонтные работы. Затем он продлил запрет до 1 мая. Исключением является строительство медицинских объектов и метро. Ограничения также не касаются предприятий "Роскосмоса", "Ростеха" и оборонно-промышленного комплекса, и предприятий, которые работают в непрерывном цикле и обслуживают городской, железнодорожный транспорт и аэропорты. В Подмосковье было полностью приостановлено строительство многоквартирных домов и социальных объектов.