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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:51Заразились
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Хуснуллин заявил, что на стройках нет проблем с коронавирусом у мигрантов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - На российских стройках нет проблем с мигрантами, несмотря на коронавирус, заявил каналу "Россия-24" вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам , в большинстве регионов стройки продолжаются.

Пандемия коронавируса

Он заверил, что на стройках ведется "большая работа по профилактике заболеваемости", и добавил, что у рабочих-иностранцев нет возможности вернуться.

"Мы разработали правила обеспечения безопасности на стройках и направили в регионы. При этом каждый субъект федерации самостоятельно определяет порядок работы строительного сектора исходя из эпидемиологической ситуации", - заявил Хуснуллин.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что возобновление строительства в конкретных регионов будет зависеть от эпидемиологической ситуации на местах и от решений местных властей. Москву и Подмосковье он при этом назвал особым случаем.

Министр добавил, что в регионах, кроме Москвы и Подмосковья, нет четкого регламента приостановки строительных работ, по отдельно остановленным объектам решение принимают губернаторы.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал указ, согласно которому в столице с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса должны были прерваться строительные и ремонтные работы. Затем он продлил запрет до 1 мая. Исключением является строительство медицинских объектов и метро. Ограничения также не касаются предприятий "Роскосмоса", "Ростеха" и оборонно-промышленного комплекса, и предприятий, которые работают в непрерывном цикле и обслуживают городской, железнодорожный транспорт и аэропорты. В Подмосковье было полностью приостановлено строительство многоквартирных домов и социальных объектов.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Марат Хуснуллин Минстрой Владимир Якушев Москва Московская область Сергей Собянин коронивирус

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