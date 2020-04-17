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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:39Заразились
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Онищенко назвал 2 млн заболевших COVID-19 в мире малым для такой инфекции числом

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, заявил, что более 2 млн человек, которые с ноября по середину апреля заразились в мире коронавирусом - это очень мало для новой инфекции, которая передается воздушно-капельным путем.

"По данным центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, в 2019 году гриппом АH1N1 в мире переболело около 762 млн человек, 284 тыс. умерло. И никто не бил тревогу. Сейчас мы видим рукотворную, хорошо эшелонированную и глубоко продуманную информационную террористическую атаку на человеческую популяцию", - сказал Онищенко.

Он также допустил, что пандемия коронавируса действительно могла произойти из-за употребления в Китае в пищу панголинов.

"Известно, что китайцы едят всё, что ползает и летает. И какое-то время назад в Китае возникла мода на употребление в пищу панголинов. Они завезли панголинов из Юго-Восточной Азии, начали их разводить и есть", - сказал он.

"В результате один подтип коронавируса из природного очага попал человеческую популяцию. Сформировался самостоятельный подтип, который стал более контагиозным и вирулентным", - сообщил Онищенко.

В прошлом Онищенко - главный государственный санитарный врач РФ и руководитель Роспотребнадзора, в настоящее время - первый заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке.

Геннадий Онищенко

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