Онищенко увидел признаки "информационного теракта" в ситуации с COVID-19

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Паника вокруг коронавируса неуместна и спровоцирована специально; объективно ситуация не выходит за рамки медицинской проблемы и внушает оптимизм на примере Китая, считает академик РАН, депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

"Что касается информационной кампании (сопровождающей ситуацию с коронавирусом - ИФ), она имеет все признаки микст-гибридной информационно-террористической атаки", - сказал Онищенко, выступая с докладом на заседании президиума Российской академии наук во вторник.

По его словам, "достаточно понятная медицинская проблема", которой является коронавирусная инфекция COVID-19, приобрела непропорциональный резонанс, в том и числе на финансовых рынках.

"Сегодня мы видим, что происходит с экономикой стран, в том числе и нашей страны. Хочу призвать всех сегодня к тому, что паниковать никакого основания нет, и это демонстрирует очень хорошо Китайская народная республика, которая сегодня практически купировала свою, в общем-то, достаточно серьезную вспышку", - сказал Онищенко.

Он привел данные анализа динамики заболеваемости COVID-19 в Китае, согласно которым КНР смогла справиться с инфекцией - вспышка коронавируса на территории страны окончательно локализована в одной провинции страны (Хубэй), общее число новых случаев снижается. По словам Онищенко, это говорит об эффективности мер, предпринятых китайскими властями, и о том, что с инфекцией можно справиться.

Он также добавил, что не видит необходимости отменять научную конференцию в РАН, запланированную на май: ситуация должна к этому времени пойти на улучшение. "Если итальянцы, Корея (Южная - ИФ) и Иран купируют свои ситуации, а все остальные страны будут извлекать уроки из их промахов, которые произошли, то я думаю, что в мае можно будет спокойно проводить конференцию", - сказал Онищенко.

В феврале бывший глава Роспотребнадзора призвал журналистов "не пугать друг друга, не делать сенсаций (из информации о ситуации с коронавирусом - ИФ), не устраивать пляску на костях, а слушать медиков, давать им возможность спокойно докладывать, говорить людям, как себя вести, носить маски или не носить, запрещать ли сборища, какими средствами руки протирать".

По последним данным от гонконгской газеты South China Morning Post, ведущей электронный подсчет данных о числе инфицированных коронавирусом, скончавшихся и выздоровевших по всему миру, общее число заболевших составило 113 404 человека, из них 4 009 умерло.