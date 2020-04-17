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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:39Заразились
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Онищенко объяснил, как рассчитать сроки снятия карантина

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Ограничительные меры для населения в России могут быть сняты через 1,5 месяца при благоприятном стечении обстоятельств и ответственном поведении населения, заявил "Интерфаксу" врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Мы должны будем отсчитать 28 дней. Пройдет инкубационный период. Мы увидим, что передача прекратилась, новых больных нет. Мы долечим тех, кто заболел. В стране не будет новых источников заболевания. От этого момента мы отсчитываем еще 14 дней и объявляем, что карантин закончен", - объяснил он.

Такой вариант развития событий Онищенко назвал "идиллией". Однако он напомнил, что не во всех регионах складывается тяжелая ситуация с коронавирусом. Поэтому выводить какие-то территории из режима повышенной готовности можно будет и раньше.

По его мнению также, многие России переносят коронавирус в бессимптомной форме.

"Люди не знают, что они больны и мы имеем дело с естественной вакцинацией населения. Человек вроде бы не болеет, но получает иммунитет. Более 40% заболевших коронавирусом в Москве проходит лечение дома, как и при обычном гриппе", - сказал Онищенко.

В прошлом Онищенко - главный государственный санитарный врач РФ и руководитель Роспотребнадзора, в настоящее время - первый заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке.

Геннадий Онищенко коронавирус

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