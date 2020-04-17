Петербургские чиновники начали выписывать штрафы гуляющим в парках и скверах

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники комитета по правопорядку и законности Санкт-Петербурга начали патрулировать парки и составлять протоколы в отношении граждан, нарушающих режим самоизоляции, сообщила пресс-служба комитета в пятницу.

"В нашем городе введен ряд запретов, в соответствии с которыми, в частности, запрещено посещать скверы, парки, детские и спортивные площадки. Это сделано для минимизации рисков заражения людей новой коронавирусной инфекцией. К сожалению, количество людей, пренебрегающими правилами безопасности, стало увеличиваться. Поэтому было принято решение усилить патрулирование", - приводит пресс-служба слова председателя комитета Ольги Аришиной.

В пятницу сотрудники комитета вышли в крупные петербургские парки, в том числе в Парк Победы и Удельный парк. На данный момент уже составлено около 30 протоколов о нарушении режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе.

"Инспекторы стараются предотвращать их (административные нарушения - ИФ), разворачивая людей при попытке зайти в парки, проводят с ними профилактические беседы. Напоминают о возможной ответственности. Просят вернутся домой. Усиленное патрулирование продлится до позднего вечера и продолжится в ближайшие выходные", - отметили в пресс-службе.

Нарушителей штрафуют по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Ранее протоколы оформляли только полицейские. Штраф по данной статье для физических лиц достигает 30 тыс. рублей, для должностных лиц - до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 300 тыс. рублей.