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В Петербурге с начала апреля судом наказаны почти 200 нарушителей "COVID-запретов"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Суды Санкт-Петербурга с начала апреля вынесли почти 200 решений в отношении нарушителей запретов, введенных для борьбы с коронавирусом.

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Как сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города, с 1 по 19 апреля районные суды Петербурга зарегистрировали 179 материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст.6.3 КоАП РФ (о нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения). 26 материалов были возвращены, 43 уже рассмотрены. В основной массе юридические лица были наказаны приостановкой деятельности, физические - оштрафованы на 15 тысяч рублей.

За тот же период суды зарегистрировали 125 материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст.20.6.1 КоАП РФ (нарушение правил поведения, установленных постановлением правительства Петербурга "О мерах по противодействию распространению в СПб новой коронавирусной инфекции COVID-19", административные протоколы составляют за прогулки по паркам). 10 материалов возвращены, 30 уже рассмотрены, основное наказание - предупреждение.

Кроме того, в апреле мировые судьи Санкт-Петербурга зарегистрировали 225 материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.19.4 КоАП РФ (о неповиновении законному распоряжению должностного лица надзорного органа). 50 материалов возвращены, 118 рассмотрены. Большинство признанных нарушителями по данной статье оштрафовано на 500 рублей.

Ранее в апреле стало известно, что петербургские чиновники стали проверять, как местные жители соблюдают режим самоизоляции. Сотрудники комитета по правопорядку и законности Санкт-Петербурга начали патрулировать парки и составлять протоколы в отношении граждан, нарушающих режим самоизоляции.

Петербург Коронавирус

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