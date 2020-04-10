Суд Петербурга вернул в МВД протокол из-за неправильной квалификации прогулки по парку

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга вернул протокол и материалы дела о привлечении к административной ответственности местной жительницы, гулявшей по парку вопреки ограничениям Смольного.

Как сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города, накануне, 9 апреля, полиция передала в суд материалы дела с протоколом об административном правонарушении в отношении Виктории Киреевой, связанные с тем, что она гуляла в Приморском парке Победы. Согласно постановлению правительства Петербурга, из-за эпидемии коронавируса в городе до 30 апреля запрещено посещать парки, сады, скверы в соответствии с перечнем, в который входит и данный парк.

Из пресс-релиза следует, что действия Киреевой квалифицированы полицейскими как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ).

Вместе с тем ей фактически вменено нарушение правил поведения на территории Петербурга в условиях введенного режима повышенной готовности, что подлежит квалификации как невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (статья 20.6.1 КоАП РФ), отмечается в сообщении.

"Таким образом, действия Киреевой необоснованно квалифицированы полицией по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Протокол и материалы дела о привлечении к административной ответственности Виктории Киреевой возвращены для устранения нарушений в 18 отдел полиции УМВД России по Петроградскому району Петербурга", - заключила пресс-служба.

Согласно КоАП РФ, нарушение статьи 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; за нарушение статьи 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) гражданин получить штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Именно по статье 6.3 КоАП были выписаны первые девять штрафов в Москве за нарушение режима самоизоляции, нарушителей оштрафовали на 15 тыс. рублей каждого.