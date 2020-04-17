Российские военные готовы создать дополнительную группировку для борьбы с COVID-19

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России готовы создать дополнительную группировку для борьбы с коронавирусом за счет войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

"Способны нарастить возможности войск РХБЗ защиты для дезинфекции сооружений, техники и участков местности за счет развертывания дополнительной группировки", - доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.

По его словам, в войсках для решения поставленных задач имеется более 3,5 тыс. единиц специальной техники и 10120 человек личного состава. "Вооруженные Силы готовы к выполнению задач", - сказал министр обороны РФ.

Кроме того, Шойгу рассказал, что 4,9 тыс. койко-мест для приема больных коронавирусом подготовлены военными. К 15 мая, по словам министра, "мы будем готовы предоставить для наших граждан 7,5 тысяч оборудованных мест и 5 200 военных медиков для их обслуживания".

"При необходимости сформируем 6 инфекционных госпиталей: по 2 в Нижегородской и Рязанской областях, по одному в Челябинской области и Приморском крае. Для этого переоборудуем автономные полевые лагеря на 900 койко-мест", - заявил министр.

Кроме того, Шойгу рассказал, что военные создали резерв для оказания помощи регионам в борьбе с коронавирусом. "У нас сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из которых уже приступили к работе в клиниках Москвы", - сообщил министр.

"Подготовлены 7 мобильных госпиталей на 100 мест каждый и 3 медицинских отряда специального назначения. 450 мест развернуто на госпитальном судне "Иртыш" во Владивостоке", - заявил глава Минобороны.

Он отметил, что дополнительно введены в строй 16 лабораторных центров для ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции.

"Подготовлены 17 отрядов оперативного реагирования и развернуты четыре полевые лаборатории, способные выявлять наличие коронавирусной инфекции", - заявил Шойгу.