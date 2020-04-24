Губернатор Подмосковья запросил помощь Минобороны в борьбе с коронавирусом

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Медики Минобороны РФ окажут помощь в лечении зараженных коронавирусом в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Я знаю, что сегодня поступил запрос на наши медицинские бригады: реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады от губернатора Московской области. Решение об оказании помощи принято", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, военные должны поддержать тех, кто сегодня находится в сложной ситуации, в том числе предприятия военно-промышленного комплекса.

"Там мы работаем, помогаем. Потому что государственный оборонный заказ должен быть, безусловно выполнен. Те мероприятия, которые мы наметили по работе и поддержке работы предприятий военно-промышленного комплекса, должны выполняться полностью и безусловно", - подчеркнул Шойгу.

Ранее в апреле он сообщил, что в Вооруженных силах создан резерв для помощи субъектам РФ, сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад.