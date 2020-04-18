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Опубликован расширенный перечень пострадавших в РФ от коронавируса отраслей экономики

Опубликован расширенный перечень пострадавших в РФ от коронавируса отраслей экономики
Здание ГМИИ им. Пушкина в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил перечень отраслей российской экономики, которые в наибольшей степени пострадали от коронавируса.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

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Согласно документу, раздел "Культура, организация досуга и развлечений" пополнилась позициями "деятельность музеев" и "деятельность зоопарков".

В документе появился раздел, посвященный розничной торговле непродовольственными товарами. В него вошла торговля автомобилями, мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью.

Также перечень пополнился розничной торговлей "прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах", торговлей "в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами".

Михаил Мишустин

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