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У американских ритейлеров скопились весенние коллекции на десятки миллиардов долларов

У американских ритейлеров скопились весенние коллекции на десятки миллиардов долларов
Фото: АР/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Американские розничные сети по продаже одежды пытаются избавиться от нераспроданного товара, в том числе весенних коллекций, на десятки миллиардов долларов, пишет The Wall Street Journal.

Экономический кризис

Ритейлеры предлагают значительные скидки на своих сайтах, но потребители не спешат покупать, отмечает издание.

Такие off-price сети, как TJ Maxx, принадлежащая TJX Companies, обычно закупают нераспроданную одежду и перепродают по сниженным ценам, но они закрыты. Компании, занимающиеся ликвидацией складских остатков - что, как правило, является последним средством, - уже завалены товарами обанкротившихся ритейлеров, которые прекратили ликвидационные распродажи.

"Это не вино, которое с возрастом становится только лучше, - заявил на пресс-конференции ранее в апреле гендиректор PVH Corp. Мэнни Кирико. - Ваш товар становится хуже".

Некоторые сети пакуют товар, чтобы продать его в 2021 году, но руководители компаний опасаются, что это может обойтись слишком дорого и что часть одежды может выйти из моды.

На прошлой неделе премиальная сеть магазинов Saks Fifth Avenue устроила внезапную однодневную распродажу, предлагая весенние платья со скидками до 70%. Nordstrom Inc. продает некоторые модели со скидками до 40%. J.Crew Group Inc. предлагает 60%-ную скидку на весеннюю одежду, а бренд Gap распродает все товары со скидкой 60%.

"Это "черная пятница" в апреле", - сказал WSJ Прашант Агравал, глава Impact Analytics. Он сравнил апрельские цены в интернете на 400 видов товаров с ценами в пятницу после Дня благодарения в США, с которой начинается традиционный рождественский сезон распродаж. По словам Агравала, две трети этих товаров - преимущественно одежда, но также обувь и украшения - продаются по ценам "черной пятницы" или ниже.

Однако, несмотря на выгодные цены, покупатели, вынужденные сидеть дома, не тратятся на одежду или обувь. Онлайн-продажи в этом сегменте еженедельно сокращались с 9 марта, в том числе на неделе, завершившейся 9 апреля, когда падение продаж составило 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно оценкам исследовательской компании Rakuten Intelligence, которая отслеживает данные электронной торговли.

Это означает, что ритейлеры вынуждены искать другие пути избавления от залежей нереализованной продукции и получения столь необходимых им денежных средства, пишет газета. Многие сети прибегли к использованию кредитных линий и отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск с марта. J.C. Penney Co. и Neiman Marcus Group Inc. пропустили апрельские выплаты процентов по кредитам, что свидетельствует о тяжелом финансовом состоянии.

В обычные времена компании, торгующие одеждой, как правило, возмещают полную стоимость товаров, которая включает в себя расходы на производство, транспортировку, хранение на складах и пошлины, когда отгружают продукцию в крупные off-price сети, говорят представители отрасли. Они могут вернуть от трети до половины расходов при продаже товаров посреднику, который перепродает вещи более мелким региональным off-price сетям. В случае ликвидации товарных остатков через компании, которые осуществляют распродажи, удается возместить порядка 10% расходов. При этом в текущих условиях, как отмечается, уровни возмещения расходов могут быть значительно ниже.

Отправка товаров за рубеж - еще один распространенный способ устранения излишка товаров - не возможен в условиях пандемии коронавируса, которая привела к закрытию магазинов по всему миру, говорят руководители компаний.

Одним их вариантов для люксовых брендов может стать передача товаров компаниям, занимающимся торговлей подержанными вещами. The RealReal Inc., онлайн-маркетплейс для товаров класса люкс, зафиксировал рост поставок от брендов на 30% за шесть недель к 14 апреля относительного того же периода годом ранее.

Также возможны пожертвования. Некоммерческая организация Delivering Good, которая забирает излишние товары у ритейлеров и производителей, распределяя их среди нуждающихся, получает звонки от компаний, с которым она прежде никогда не сотрудничала, сказала WSJ председатель группы Андреа Вайс, отметив, что на днях одна из фирм пожертвовала 1,5 млн предметов женской одежды.

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США коронавирус TJ Maxx Saks Fifth Avenue Gap

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