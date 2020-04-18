Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
на 18.04В России 36 793+4 785В мире 2 240 191+87 544

РПЦ приравняла инопланетян к бесам

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви отказались признать существование иных цивилизаций за пределами Земли.

"Если бы действительно существовали какие-то инопланетные цивилизации, то в Священном нашем Писании, в Библии, было бы обязательно об этом хоть что-нибудь сказано. Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

В подтверждение своей позиции он привел изданную в 1975 году книгу известного богослова Русской зарубежной церкви иеромонаха Серафима Роуза "Православие и религия будущего".

В этой книге собраны свидетельства людей, которые видели инопланетян и НЛО, автор сравнивает эти рассказы с историями о явлениях бесов - историями, которые "существуют в изобилии в житийной литературе".

"Он доказывает в этой своей книге, что те люди, которые якобы видели инопланетян, они как раз видели тех самых демонов, в существование которых многие сейчас отказываются верить", - сказал митрополит.

При этом он отметил, что церковь верит в существование ангелов и демонов "не потому, что где-то это написано, а потому, что это подтверждается многовековым опытом церковных людей".

РПЦ митрополит Иларион НЛО

Новости по теме

Новости

Депутат Мособлдумы умер после заражения коронавирусом

Опубликован расширенный перечень пострадавших в РФ от коронавируса отраслей экономики

Опубликован расширенный перечень пострадавших в РФ от коронавируса отраслей экономики

Регионы заинтересовались предложением "Ростеха" внедрить систему распознавания лиц

Регионы заинтересовались предложением "Ростеха" внедрить систему распознавания лиц

Путин не пойдет на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя

Путин не пойдет на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя

Сбежавшие из находящейся на карантине уфимской больницы оказались ее сотрудниками

Путин поручил правительству подготовить прогноз по заболеваемости COVID-19 в РФ

В России продлили срок действия истекающих паспортов и водительских удостоверений

В России продлили срок действия истекающих паспортов и водительских удостоверений

В России выявлены еще 4 785 заболевших коронавирусом

В России выявлены еще 4 785 заболевших коронавирусом

И.о. замглавы Хакасии задержан при получении взятки в 2 млн рублей

И.о. замглавы Хакасии задержан при получении взятки в 2 млн рублей

Легкомоторный самолет с тремя людьми на борту разбился под Хабаровском

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');