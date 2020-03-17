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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

В РПЦ рассказали, как избавиться от страха перед коронавирусом

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В связи с угрозой распространения коронавируса в Русской православной церкви (РПЦ) предложили способ избавиться от тревожных настроений.

Эпидемия коронавируса

"За 2019 год на дорогах России погибли более 15 000 человек, а от случайных отравлений алкоголем погибло около 5 тысяч наших граждан. При этом никто не боится садиться за руль или выпивать, а иногда и то, и другое одновременно", - написал во вторник в своем телеграм-канале представитель РПЦ Владимир Легойда.

Отметив, что паника зачастую связана с новизной угрозы, представитель Церкви напомнил, что "с христианской точки зрения любой страх, кроме страха Божия, является грехом" и что Христос призывал своих учеников ничего не бояться.

"Грех страха, именуемый малодушием, возникает, когда думаешь только о себе любимом, поэтому если перестать концентрироваться на своей искрящейся персоне, а подумать, как ты можешь помочь ближним, в том числе в связи с распространением коронавируса, тогда все страхи уйдут", - убежден Легойда.

Ранее в марте другой представитель РПЦ - глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов - призвал не паниковать из-за коронавируса, заявив, что верующие должны бояться только двух вещей - самого бога и греха.

РПЦ Владимир Легойда

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