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В РПЦ самоизолированным россиянам напомнили о коммуналках и концлагерях

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Неудобства от самоизоляции дома сейчас невелики по сравнению трудностями жильцов коммунальных квартир или страданиями узников концлагерей, отметил в прямом интернет-эфире глава синодального Отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон.

Пандемия коронавируса

Он призвал сограждан изменить отношение к ограничениям, учиться любить своих близких и меньше заглядывать в интернет.

"Даже если вы живете не один, то все-таки нужно учиться любить своих близких. Я помню, мы жили всей семьей в коммунальной квартире, у нас там было восемь семей, у каждого была своя конфорка, мы жили в одной комнате - папа, мама, бабушка, сестренка моя, я. Ну, и ничего", - вспомнил епископ.

По его словам, он мечтал о своей комнате и это желание даже подвигло его на изначально фиктивный брак с будущей женой. "Но тем не менее все-таки жили", - рассуждает он.

"А как жили в концлагерях наши с вами деды, прадеды - страшно себе представить! Мы-то намного лучше жили", - добавил иерарх РПЦ.

Епископ уверен, что сегодняшние трудности не такие уж и значительные, "мы просто не умеем к этому относиться, малейший дискомфорт воспринимается нами как трагедия вселенского масштаба".

"Единственное, что стоит сделать нам с вами, так это поменьше заглядывать в интернет, там очень много грязного и тревожного, и как посмотришь этот интернет, как почитаешь, так жить не хочется", - посоветовал он.

Эпидемия одиночества

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РПЦ коронавирус епископ Пантелеимон

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