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Арестованный и.о. замглавы Хакасии отстранен от должности

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что отстранил от должности и.о своего заместителя, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, который был арестован до 16 июня по подозрению в получении крупной взятки.

Глава республики назвал "вопиющим" преступление, в котором подозревают Новикова, но отметил, что решение о виновности должен принять суд.

Обязанности бывшего чиновника уже перераспределены между другими министрами и ведомствами.

Новикова задержали 17 апреля в Абакане. Сообщалось, что сотрудники ФСБ взяли его с поличным при получении 2 млн рублей от компании-подрядчика. По версии следствия, он требовал от этой компании не менее 12 млн рублей за помощь в получении контракта на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ "Туимский психоневрологический интернат" более чем за 480 млн рублей, за прием работы и своевременную оплату. Контракт был заключен в декабре 2019 года.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Хакасия Сергей Новиков Валентин Коновалов ФСБ СКР Абакан

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