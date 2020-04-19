Рогозин пообещал, что российские многоразовые ракеты будут эффективнее, чем у SpaceX

Дмитрий Рогозин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российская ракетно-космическая отрасль будет заниматься многоразовыми ракетами, но они будут эффективнее ракет, строящихся Илоном Маском, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Первое - это переход на метановые двигатели, которые могут быть многократно использованы без переборки и очистки. Двигатель - это самая дорогая часть ракетного модуля, и начать надо именно с него", - заявил глава "Роскосмоса".

Он напомнил, что сейчас SpaceX использует для многоразовых ракет кислород-керосиновые двигатели, которые после пуска требуют очистки. Кроме того, в настоящее время большие затраты требуются для тестирования двигателей и самой возвращаемой ступени на предмет дальнейшего использования.

Что разрабатывают в России

Рогозин напомнил, что в России уже ведутся работы по многоразовым ракетам. Первая работа, сказал он, называется "Крыло - СВ" и является совместной работой Фонда перспективных исследований и ЦНИИмаш.

"С учетом нашей географической специфики садиться ступень должна по-самолетному, а не "вертикальной свечкой", как у Falcon. Если мы это отработаем и увидим, что самолетный вариант возвращения более прост и эффективен, чем возвращение в стиле Falcon, то мы сможем это применить на ракете среднего класса. Условно мы ее называем "Союз - СПГ". Почему СПГ? Да потому что это и есть сжиженный природный газ - новое топливо для метанового двигателя", - сказал Рогозин.

"И, если это всё оправдает себя и с инженерной, и с экономической точек зрения, то тогда, действительно, ракета среднего класса, которая придет на замену "Союзу-2", будет многоразовой", - заявил он.

Экономически неэффективный SpaceX

Принципы полета многоразовых ракет компании SpaceX Илона Маска вызывают много вопросов в плане экономической эффективности, заявил глава "Роскосмоса".

По его словам, и российские, и американские эксперты подсчитали, что на прибыль можно выйти лишь при десятикратном использовании возвращаемых ступеней, но у SpaceX нет таких результатов. По словам Рогозина, истинную экономику пусков компании никто не знает.

В качестве примера он привел ракету тяжелого класса Falcon9. По словам Рогозина, при пуске с возвратом ступени на Землю, половина топлива уходит на само возвращение, что двукратно снижает полезную нагрузку.

"То есть реально ракета, которая может вывести больше 20 тонн полезной нагрузки, выводит примерно в два раза меньше. Остальное съедает сама ракета на обратную дорогу", - сказал глава "Роскосмоса".

Он отметил, что в стоимость необходимо закладывать затраты на каждую возвращаемую матчасть: авионику, программное обеспечение, источники питания, сенсоры, электронику, опорные стойки, гидравлические и электромеханические системы, а также на морскую и авиационную поддержку и многое другое.

"Тема до сих пор спорная, вызывает много вопросов, на которые Илон Маск ответы давать не собирается. В том числе и на наш вопрос, каков объем господдержки, фактически - дотации за каждый пуск Falcon? Мы его спрашиваем про Фому, а он нам - про Ерёму, твердя всё про "многоразовость", - сказал Рогозин.