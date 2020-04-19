Рогозин сообщил о переносе трех пусков ракет из-за брака и коронавируса

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Запуск двух телекоммуникационных спутников "Экспресс" с космодрома Байконур перенесен с марта на июль из-за обнаруженного брака ракет-носителей "Протон-М", а запланированные на февраль и март пуски российских ракет с космодрома Куру перенесены из-за коронавируса на осень, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Он заявил, что в 2015-16 гг на Усть-Катавском заводе в Челябинской области был допущен брак при изготовлении отдельных деталей для ракеты-носителя. По словам Рогозина, доработка "Протонов" пройдет в течение этого года и не скажется на пусках, кроме запуска спутников "Экспресс" с Байконура.

Глава госкорпорации при этом посчитал оправданным в ситуации с коронавирусом перенос пуска на четыре месяца, чтобы обеспечить безопасность и здоровье сотрудников "Роскосмоса" на Байконуре.

Кроме того, два пуска с космодрома Куру, запланированные на февраль и март, перенесены на сентябрь этого года.

"Мы планировали провести в феврале и марте два пуска. Один в интересах Объединенных Арабских Эмиратов, аппарат уже был заправлен, и мы заправили наш разгонный блок "Фрегат". А второй пуск был связан с французским космическим аппаратом. Но в связи с эвакуацией французского боевого расчета с космодрома в Куру мы тоже приостановили эти работы. Естественно, если хозяин уехал, то и мы" - сказал Рогозин.

Он добавил, что на космодроме Куру все еще остаются сотрудники госкорпорации, которые обеспечивали консервацию российского разгонного блока "Фрегат".

"Мы не могли оставить его в заправленном состоянии, это могло бы привести к предсказуемым катастрофическим результатам. Часть наших специалистов - 21 человек - осталась на Куру", - пояснил Рогозин.

28 февраля Рогозин сообщал, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" запланирован на 31 марта, а позднее гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко уточнил, что из-за бракованных комплектующих запуск ракеты-носителя перенесен на конец мая.

"Роскосмос" эвакуировал из Французской Гвианы 246 специалистов. Оставшиеся должны вернуться в Россию с 27 по 30 апреля. Все сотрудники, прибывающие в Россию, проходят карантинные мероприятия.

6 марта должен был состояться пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником Falcon Eye 2 Объединенных Арабских Эмиратов с аппаратурой наблюдения высокого разрешения. Из-за неполадок в разгонном блоке "Фрегат" старт был перенесен на апрель.

Спутник был построен компанией Airbus Defense and Space с оптической полезной нагрузкой от Thales Alenia Space. Его запуск ранее неоднократно переносился. Предыдущий подобный аппарат должна была вывести на орбиту ракета-носитель Vega, однако пуск 11 июля 2019 года закончился неудачей - ракета взорвалась через две минуты после старта, после чего заказчик решил провести новый пуск при помощи российской ракеты.

По данным газеты "Ведомости", спутник ОАЭ будет выполнять как военные задачи, связанные с мониторингом поверхности Земли, так и гражданские.