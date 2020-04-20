В Чите наркодиспансер закрылся на коронавирусный карантин

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в наркологическом диспансере Читы, в здании введен карантин, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа уточнила, что в настоящее время в наркодиспансере зарегистрировано пять случаев заболевания: один у медработника и четыре у пациентов.

"Все, кто там (в диспансере - ИФ) находился, останутся под карантином на 14 дней. Обследованы 364 контактных человека", - добавила представитель ведомства.

По данным пресс-службы правительства региона, в Забайкалье на утро 20 апреля лабораторно подтверждено 55 случаев COVID-19, из них восемь - дети.