В екатеринбургской конюшне сгорели 12 лошадей и пять собак

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге утром в понедельник сгорела частная конюшня на Кировоградской улице, погибли 12 лошадей и пять собак, сообщило областное управление МЧС.

В Екатеринбурге в результате пожара в конюшне погибли 17 животныхhttps://t.co/P0fkGmrxKY — oblgazeta.ru (@oblgazetaru) April 20, 2020

На площади 140 квадратных метров сгорели деревянные постройки, уточнили спасатели. Пожар тушили 23 сотрудника МЧС и шесть единиц техники, им удалось не допустить перехода огня на жилые строения.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 07:30 по местному времени (5:30 по Москве). В 08:27 открытое горение было ликвидировано, в 10:08 пожар полностью потушили.

Причину возгорания еще не выяснили.