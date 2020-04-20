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В екатеринбургской конюшне сгорели 12 лошадей и пять собак

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге утром в понедельник сгорела частная конюшня на Кировоградской улице, погибли 12 лошадей и пять собак, сообщило областное управление МЧС.

На площади 140 квадратных метров сгорели деревянные постройки, уточнили спасатели. Пожар тушили 23 сотрудника МЧС и шесть единиц техники, им удалось не допустить перехода огня на жилые строения.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 07:30 по местному времени (5:30 по Москве). В 08:27 открытое горение было ликвидировано, в 10:08 пожар полностью потушили.

Причину возгорания еще не выяснили.

Екатеринбург Свердловская область МЧС

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