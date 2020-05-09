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Шесть человек погибли при пожаре в башкирском селе

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли в субботу при пожаре в деревне Тимирово Туймазинского района (Башкортостан), сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.

Сообщение о пожаре в отдельно стоящем здании поступило на пульт дежурного 9 мая 2020 года в 04:09 местного времени (02:09 мск).

"В ходе тушения пожара обнаружены шесть погибших, личности устанавливаются. Один мужчина, 1988 года рождения получил травмы. Ему оказана медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе, экспертам испытательной пожарной лаборатории и дознавателю МЧС России.

По данным МЧС, пожар локализован в 04:28, открытое горение ликвидировано в 05:30 (03:30 мск).

На место происшествия направлены силы и средства МЧС России, а также добровольные пожарные команды Гафуровского, Верхнебишиндинского и Старотуймазинского сельских советов, медики и полиция.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе, экспертам испытательной пожарной лаборатории и дознавателю МЧС России.

Башкортостан

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