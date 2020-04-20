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СКР предупредил об ответственности за дистанционное оскорбление учителей

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) намерен привлекать к ответственности учеников и их родителей за оскорбления преподавателей при дистанционной форме обучения, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Все чаще в Сети стали появляться видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые пранки в отношении педагогов и преподавателей", - сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу".

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Она отметила, что СКР во взаимодействии с министерством просвещения намерен отслеживать в интернете "подобные деструктивные материалы", чтобы установить всех причастных к их распространению лиц и проверить, не являются ли их действиями уголовно наказуемыми.

"Введенная форма дистанционного обучения - это единственно возможный и правильный на данный момент подход к освоению образовательной программы. Тем не менее демонстрируемое в видеороликах недостойное, оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам", - сказала Петренко.

По ее словам, "действия таких "горе-авторов" препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей".

"Еще большее недоумение вызывают подобные неэтичные и даже противоправные действия со стороны некоторых взрослых пользователей интернета, которые, казалось бы, должны понимать сложность нынешней ситуации и необходимость помогать детям и педагогам или, как минимум, не мешать им", - сказала представитель СКР.

Важно помнить, что такие действия "не только отрицательно отражаются на качестве образовательного процесса", но и могут повлечь предусмотренную законом ответственность, предупредила Петренко.

Светлана Петренко СКР

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