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Минпросвещения начало работать над моделью дистанционного обучения школьников

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В России готовится модель обучения школьников на дому в дистанционном формате, сообщил во вторник глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Сегодня разрабатывается новая модель обучения на дому, которая позволит школьникам возобновить общение со своими учителями. Мы к этому готовы, есть необходимые образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в ходе прямого эфира, запущенного в соцсети "ВКонтакте" и на телеканале "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на вопрос ведущего телеканала.

Российские школьники ушли на каникулы до 12 апреля. В части школ занятия идут в дистанционном формате, часть школ дает ученикам домашние задания.

Минпросвещения РФ

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