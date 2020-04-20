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Аистиный бэби-бум в Приамурье оказался под угрозой из-за снегопада

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Гнезда редких дальневосточных аистов, которые в этом году удивили ученых рекордным количеством яиц в одной кладке, оказались под снегом. Об этом сообщает Амурский филиал всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Гнезда, в которых уже отложено рекордное число яиц, засыпало снегом. Птицы, сменяя друг друга на гнезде, изо всех сил пытаются сохранить тепло будущим птенцам. Только в четырех гнездах, за которыми ведется онлайн-наблюдение, отложено 21 яйцо. Это рекордное количество для дальневосточного аиста, обычно в кладке от одного до трех яиц", - говорится в сообщении.

В заказниках Амурской области, где неделю назад при поддержке WWF состоялся учет гнездящихся пар, также отмечен значительный рост количества заселенных гнезд на модельных территориях и количество яиц в гнездах. Ученые ожидают, своего рода, аистиный бэби-бум. Первые птенцы должны появиться в начале мая.

"В отличие от пожаров, виновником которых в 90% случаев является человек, и дождь, и снег все же естественные погодные процессы, на которые мы никак не повлияем, да и не должны. Они не комфортны, но в тоже время птицы готовы к ним. Я уверена, что корм аисты найти смогут", - выразила надежду старший координатор проектов Амурского филиала WWF России Анна Сердюк.

По ее словам, когда аисты только прилетели, обстановка была похуже, так как водоемы еще были скованны льдом. В сложных условиях птицы могут использовать в пищу грызунов, искать крупных замерзших насекомых, взамен привычного рыбного рациона.

Как сообщалось, следить за жизнью краснокнижных птиц до их отлета в теплые края может каждый желающий на портале АмурИнфоЦентр. Впервые такой опыт наблюдения за жизнью аистов в онлайн-режиме в Приамурье был опробован в 2018 году.

Дальневосточный аист - одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу РФ, международного союза охраны природы. С 1998 года количество размножающихся пар дальневосточных аистов в Амурском регионе выросло в 1,85 раза.

В России реализуется национальный проект "Экология", который разработан по инициативе президента РФ Владимира Путина. В стране существует 231 особо охраняемая природная территория федерального значения: 108 заповедников, 63 национальных парка и 60 заказников. К 2024 году в рамках этого нацпроекта появятся 24 новые охраняемые территории, пять из которых уже созданы в 2019 году.

Амурская область WWF Всемирный фонд дикой природы

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