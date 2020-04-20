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В МЧС отметили сложность работы в условиях пандемии и пожароопасного сезона

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В России ухудшается ситуация с лесными пожарами, сезонные риски накладываются на ситуацию с коронавирусом, сообщили в пресс-службе МЧС.

Задача руководства ведомства - обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, а также регулярно разъяснять необходимость мер по профилактике коронасирусной инфекции, объяснил через пресс-службу министр Евгений Зиничев.

По его словам, ситуация с COVID-19 не должна сказаться на работе МЧС по защите населения от угроз природного и техногенного характера.

Пожароопасный сезон начался уже в 62 регионах. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Сибири, на Дальнем Востоке и в Южной федеральном округе, отметили в министерстве. За прошедшую неделю в стрне было выявлено более 850 очагов пожаров, 105 из которых находились в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Никто не погиб, но несколько человек лишились имущества.

МЧС коронавирус Сибирь Дальний Восток

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