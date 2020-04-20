Российский ученый предупредил, что лесные пожары могут ухудшить ситуацию с COVID-19

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - С наступлением лета ситуация с распространением COVID-19 может ухудшиться, считает первый замдиректора Института вычислительных технологий (ИВТ, Новосибирск) Андрей Юрченко.

Пресс-служба ИВТ отмечает, что в институте создана единая платформа для построения многофакторного анализа сценариев и прогнозов, применимая и к развитию ситуации вокруг коронавирусной инфекции.

"На наш взгляд, ближайшей очень серьезной угрозой станет наложение экологических проблем отдельных регионов и последствий начавших свое распространение лесных пожаров на ситуацию с пандемией", - приводятся в сообщении слова Юрченко.

"Известно, что смог (в том числе дым от лесных пожаров), качество воздуха напрямую влияют на органы дыхания, усугубляя любую легочную патологию", - поясняет ученый. Кроме того, смог снижает инсоляцию и проникновение ультрафиолета, естественных факторов, уменьшающих активность коронавируса.

При этом само по себе наличие в воздухе большого количества частиц пыли является усугубляющим фактором - пыль является естественным переносчиком вируса на далекие расстояния.

"Учитывая то, что такие частицы сохраняют свою вирусную активность до пяти суток, это повышает миграционные возможности вируса, отрывая их от миграции носителей. Предположу, что это далеко не все, что нам предстоит учесть", - отметил Юрченко.

В то же время, по мнению заместителя главного ученого секретаря Сибирского отделения РАН Юрия Аникина, необходимо создать комплексную модель различных процессов при пандемии: биологических, экономических и социальных.

"Любые принимаемые меры имеют свои косвенные и пока неочевидные результаты. Так, например, массовое применение различных антисептиков ускоряет появление резистентных бактериальных инфекций. А жесткие карантинные меры повышают риск того, что следующий новый штамм вируса появится до момента получения массового иммунитета к текущему штамму и станет возможным двойное заражение", - полагает ученый.

Ситуация с лесными пожарами в России

В понедельник федеральная Авиалесохрана сообщила, что за неделю с 13 по 19 апреля в России ликвидированы 906 лесных пожаров на общей площади более 163 тыс. га.

По данным ведомства, в 53% случаев причиной возникновения пожаров в лесу является человеческий фактор, более чем в 36% - переход огня в лес с земель иных категорий, в 9% - выжигание сухой травы.

За неделю наибольшее количество лесных пожаров ликвидировано в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае, добавили в сообщении Авиалесохраны.

По состоянию на 20 апреля на территории РФ было зафиксировано 23 лесных пожара на площади 6 956 га, сообщили в федеральной службе.

В ведомстве напомнили, что режим ЧС из-за лесных пожаров введен в двух субъектах РФ: на всей территории Забайкальского края и в Туапсинском муниципальном районе Краснодарского края.

Особый противопожарный режим введен в 45 российских регионах.

Пожароопасный сезон открыт в 65 субъектах РФ.