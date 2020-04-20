Подлодка "Санкт-Петербург" прибыла в Кронштадт для модернизации

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Дизельная подлодка Северного флота "Санкт-Петербург" прибыла в Кронштадт для модернизации, сообщили в пресс-службе флота.

"Дизель-электрическая подводная лодка Северного флота "Санкт-Петербург" завершила межфлотский переход и прибыла в Ленинградскую военно-морскую базу. В Кронштадте ей предстоит пройти плановое техническое обслуживание и модернизацию", - сообщили в пресс-службе.

Подлодка вышла из основного пункта базирования в начале апреля. В начале прошлой недели подводники вошли в Северное море, успешно прошли балтийские проливы и со среды совершали переход уже по Балтийскому морю.

Дизель-электрическая подводная лодка "Санкт-Петербург" - головной корабль проекта 677 - находится на Северном флоте в опытной эксплуатации и входит в состав соединения подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил. Головная подлодка "Санкт-Петербург" была заложена в 1997 году, передана ВМФ в 2010 году.

Подводная лодка предназначена для скрытных действий в средней и ближней морской зонах, в том числе для слежения за иностранными подводными лодками. Она оснащена современным торпедным, минным и ракетным оружием.

Ранее гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков сообщил, что подлодки проекта должны прийти на смену подлодкам проекта 636.