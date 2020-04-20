Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:07Заразились
на 20.04В России 47 121+4 268В мире 2 401 379+83 620

Подлодка "Санкт-Петербург" прибыла в Кронштадт для модернизации

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Дизельная подлодка Северного флота "Санкт-Петербург" прибыла в Кронштадт для модернизации, сообщили в пресс-службе флота.

"Дизель-электрическая подводная лодка Северного флота "Санкт-Петербург" завершила межфлотский переход и прибыла в Ленинградскую военно-морскую базу. В Кронштадте ей предстоит пройти плановое техническое обслуживание и модернизацию", - сообщили в пресс-службе.

Подлодка вышла из основного пункта базирования в начале апреля. В начале прошлой недели подводники вошли в Северное море, успешно прошли балтийские проливы и со среды совершали переход уже по Балтийскому морю.

Дизель-электрическая подводная лодка "Санкт-Петербург" - головной корабль проекта 677 - находится на Северном флоте в опытной эксплуатации и входит в состав соединения подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил. Головная подлодка "Санкт-Петербург" была заложена в 1997 году, передана ВМФ в 2010 году.

Подводная лодка предназначена для скрытных действий в средней и ближней морской зонах, в том числе для слежения за иностранными подводными лодками. Она оснащена современным торпедным, минным и ракетным оружием.

Ранее гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков сообщил, что подлодки проекта должны прийти на смену подлодкам проекта 636.

Петербург Кронштадт ВМФ РФ

Новости по теме

Новости

Жители Владикавказа устроили протесты против самоизоляции

Пандемия коронавируса

Путину рассказали о серьезном влиянии генетических данных человека на коронавирус

Пандемия коронавируса

Академик РАН призвал срочно обучить врачей отличать COVID-19 от весенней аллергии

Пандемия коронавируса

Основная доля очагов коронавируса в России пришлась на медорганизации

По темпам роста случаев COVID-19 регионы отстают от Москвы и Подмосковья на 2-3 недели

Путин призвал сделать всё, чтобы сгладить пик заболеваемости коронавирусом

22% россиян заявили, что очень боятся заразиться коронавирусом

22% россиян заявили, что очень боятся заразиться коронавирусом

Кремль признал нехватку средств для борьбы с коронавирусом у ряда регионов

Депутаты подготовили проект о возможности сноса домов при нарушении прав соседей

Депутаты подготовили проект о возможности сноса домов при нарушении прав соседей

Собянин сказал, что в Москве ситуация с коронавирусом развивается лучше прогнозов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');