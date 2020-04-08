Головная подлодка проекта "Лада" отправилась на модернизацию в Кронштадт

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург", находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте, отправилась на плановое техническое обслуживание и модернизацию в Кронштадт, сообщили во вторник в пресс-службе флота.

"Подводная лодка совершает межфлотский переход из Баренцева в Балтийское море. Она вышла из базы на Кольском полуострове в сопровождении спасательного буксирного судна "Памир"", - говорится в сообщении флота, поступившем в "Интерфакс".

Военные сообщили, что подводная лодка идет в северной части Норвежского моря, её поисково-спасательное обеспечение осуществляет спасательный буксир "Николай Чикер".

"Весь межбазовый переход она пройдет в надводном положении", - уточнили в пресс-службе.

Подводную лодку "Санкт-Петербург" заложили в 1997 году и спустили на воду в 2004-м. Корабль поступил в опытную эксплуатацию в 2010 году.

Дизельные подлодки типа "Лада" проекта 677 предназначены для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и судов, береговых объектов противника, а также для постановки минных заграждений, высадки и приема разведывательно-диверсионных групп. Подлодки проекта "Лада" водоизмещением 1,8 тысячи тонн отличаются низким уровнем шумности благодаря, в частности, новому противогидролокационному покрытию корпуса. Они способны развивать скорость до 21 узла, погружаться на глубину до 350 метров. Экипаж корабля составляет 36 человек.