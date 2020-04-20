Академик РАН призвал срочно обучить врачей отличать COVID-19 от весенней аллергии

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава НИИ пульмонологии, академик РАН Александр Чучалин считает необходимым дополнительно обучить врачей различать традиционную весной аллергию от коронавирусной инфекции.

"Чего я опасаюсь? Сейчас начинается период аллергических заболеваний. Особенно в первой половине мая будет много таких заболеваний. Допустим, в Москве порядка 20-30% населения - это люди, которые страдают аллергией. А симптомы (у больных с коронавирусной инфекцией - ИФ) те же самые", - сказал Чучалин в понедельник в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, которое в онлайн-режиме проводит президент страны Владимир Путин.

По его словам, "сейчас необходимо срочно обучить врачей, чтобы они понимали эту проблему и не пошли по ложному пути - что это коронавирус, хотя на самом деле это немного другая ситуация (аллергия - ИФ)".

Касаясь возможных сроков прохождения пандемии коронавируса Чучалин сказал: "Давайте вернемся к тому, что было в 2002 году (вспышка атипичной пневмонии - ИФ). Как долго это протекает? Это протекает три с половиной месяца. В 2012 году (когда произошла вспышка MERS - ИФ) - 3,5-4 месяца. Если мы говорим, что в России мы стартовали (началась пандемия коронавируса - ИФ) с конца февраля, то есть законы эпидемиологической волны, и в этот период она проходит (3,5-4 месяца - ИФ)".