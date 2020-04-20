Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:07Заразились
на 20.04В России 47 121+4 268В мире 2 401 379+83 620

Академик РАН призвал срочно обучить врачей отличать COVID-19 от весенней аллергии

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава НИИ пульмонологии, академик РАН Александр Чучалин считает необходимым дополнительно обучить врачей различать традиционную весной аллергию от коронавирусной инфекции.

"Чего я опасаюсь? Сейчас начинается период аллергических заболеваний. Особенно в первой половине мая будет много таких заболеваний. Допустим, в Москве порядка 20-30% населения - это люди, которые страдают аллергией. А симптомы (у больных с коронавирусной инфекцией - ИФ) те же самые", - сказал Чучалин в понедельник в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, которое в онлайн-режиме проводит президент страны Владимир Путин.

По его словам, "сейчас необходимо срочно обучить врачей, чтобы они понимали эту проблему и не пошли по ложному пути - что это коронавирус, хотя на самом деле это немного другая ситуация (аллергия - ИФ)".

Касаясь возможных сроков прохождения пандемии коронавируса Чучалин сказал: "Давайте вернемся к тому, что было в 2002 году (вспышка атипичной пневмонии - ИФ). Как долго это протекает? Это протекает три с половиной месяца. В 2012 году (когда произошла вспышка MERS - ИФ) - 3,5-4 месяца. Если мы говорим, что в России мы стартовали (началась пандемия коронавируса - ИФ) с конца февраля, то есть законы эпидемиологической волны, и в этот период она проходит (3,5-4 месяца - ИФ)".

Хроника 09 января – 20 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
НИИ пульмонологии РАН Александр Чучалин Коронавирус

Новости

Жители Владикавказа устроили протесты против самоизоляции

Пандемия коронавируса

Путину рассказали о серьезном влиянии генетических данных человека на коронавирус

Пандемия коронавируса

Основная доля очагов коронавируса в России пришлась на медорганизации

По темпам роста случаев COVID-19 регионы отстают от Москвы и Подмосковья на 2-3 недели

Путин призвал сделать всё, чтобы сгладить пик заболеваемости коронавирусом

22% россиян заявили, что очень боятся заразиться коронавирусом

22% россиян заявили, что очень боятся заразиться коронавирусом

Кремль признал нехватку средств для борьбы с коронавирусом у ряда регионов

Депутаты подготовили проект о возможности сноса домов при нарушении прав соседей

Депутаты подготовили проект о возможности сноса домов при нарушении прав соседей

Собянин сказал, что в Москве ситуация с коронавирусом развивается лучше прогнозов

РСТ попросил ввести электронные визы для иностранных туристов в Москве, Сочи и Казани

РСТ попросил ввести электронные визы для иностранных туристов в Москве, Сочи и Казани
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');